Эрдоган провел переговоры с лидерами «евротройки»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции из резиденции Вахдеттин в Стамбуле провел четырехсторонние переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает агенство Анадолу.

Участники саммита обсудили возможности по осуществлению совместных усилий по борьбе с распространением коронавируса нового типа (Covid-19).

Лидеры Турции, Франции, ФРГ и Британии также затронули тему урегулирования сирийского кризиса, включая пути оказания гуманитарной помощи населению Идлиба.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями относительно проблемы беженцев, текущей ситуации в Ливии и ЕС, а также отношений между Турцией и Евросоюзом.

С турецкой стороны в консультациях приняли участие министры иностранных дел Мевлют Чавушоглу, казначейства и финансов Берат Албайрак, национальной обороны Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан, руководитель Управления по связям АП Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

Четырехстороннюю встречу с участием руководителей Турции, Великобритании, Германии и Франции первоначально планировалось провести в Стамбуле. Однако в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса было принято решение организовать саммит в режиме видеоконференции.

Президент Эрдоган об итогах саммита с лидерами «евротройки»

По окончании переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал их итоги на своей странице в Твиттер.

«На саммите нам представилась возможность всесторонне оценить многие вопросы, начиная от борьбы с коронавирусом и гуманитарной ситуации в Идлибе, и заканчивая урегулированием сирийского кризиса, проблемой беженцев, и отношениями Турция-ЕС», — написал турецкий лидер.

«В этот сложный период, через который мы проходим на региональном и глобальном уровнях, мы намерены активизировать механизмы дипломатии и сотрудничества и решительно продолжать наши усилия по скорейшему решению существующих проблем», — добавил глава турецкого государства.