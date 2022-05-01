Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает вести многосторонние переговоры, прилагая усилия для прекращения огня в Мариуполе, создания гуманитарного коридора, эвакуации мирного населения и раненых защитников.

Об этом заявил спикер президента Турции Ибрагим Калын по результатам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским вчера, 30 апреля, в Киеве, передает Укринформ со ссылкой на TRT Haber.

«Прекращение огня в Мариуполе, создание гуманитарного коридора, эвакуация мирного населения и раненых бойцов необходимы срочно. Наши усилия в этом направлении продолжаются. Многоплановые переговоры нашего президента продолжаются», — сказал Калын по результатам встречи в Киеве.

По его словам, чем дольше идет война, тем сложнее условия для налаживания диалога.

«Продолжение стамбульского процесса, в частности, может сыграть ключевую роль в завершении этой войны. Мы также интенсивно продолжаем работать над этим», — сказал Калын.

Представитель Эрдогана отметил, что территориальная целостность, суверенитет и политическое единство Украины являются теми принципами, относительно которых уступки в переговорах невозможны.