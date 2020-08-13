Эрдоган: Проблему в Восточном Средиземноморье можно решить путем диалога

Напряженность в Средиземноморье нагнетает не Анкара, а греческая часть Кипра и Греция, которые пытаются проигнорировать интересы Турции и ТРСК.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, шаги Турции по защите своих прав и интересов в Восточной части Средиземноморья превратились в «лакмусовую бумагу» как во внутренней, так и во внешней политике.

«Никто не должен преувеличивать свою значимость и стремиться «делать шоу» из сложившейся ситуации. Напряженность в Средиземноморье нагнетает не Анкара, а греческая часть Кипра и Греция, которые пытаются проигнорировать интересы Турции и ТРСК. Проблему в Восточном Средиземноморье можно решить путем диалога и переговоров. Если действовать на основе здравого смысла, можно защитить права всех и найти формулу, при которой выгоду получат все», — сказал Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что Анкара не претендует на права какого-либо государства, но в то же время не позволит ущемлять свои собственные.

«Греция придерживается злонамеренной позиции по Эгейскому и Средиземному морям. Невозможно дать разумное разъяснение запросу Греции о морской юрисдикции на острове Мейс, расположенный в 2 км от берега Турции и 580 км от Греции. Обращаюсь к Евросоюзу. Выполняет ли Греция, будучи членом ЕС, свои обязательства по защите прав нацменьшинств? Евросоюз должен потребовать объяснений у Афин. Утверждать, что на площадь 10 квадратных километров приходится 40 тысяч квадратных километров территориальных вод, смешно и необоснованно с точки зрения международного права. Я вновь призываю Грецию соблюдать права Турции», — сказал Эрдоган.