Турция до сих пор заключила 84 соглашения с Катаром, что еще больше повысило уровень сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает Анадолу, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении после очередного заседания Кабинета министров.

Эрдоган выразил надежду, что новый этап сотрудничества между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами окажет положительное влияние на экономику обеих стран: “Мы видим спасение Турции не в стремлении к глобальной прибыли, а в инвестициях и сотрудничестве. Наша цель — продвинуть занятость, производство, экспорт и рост за счет инвестиций”.

Заявив, что Турция начинает реализовывать новую дорожную карту, Эрдоган обратился к народу: “Мы просим наш народ доверять нам и быть терпеливым”, — сказал он.

Президент Турции призвал всех, кто владеет иностранной валютой, оценить возможности, создаваемые новой экономической политикой в стране, и не воздерживаться от инвестиций.