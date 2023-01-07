Греция должна отказаться от попыток ущемления прав и интересов Турции в регионе, в том числе в Эгейском море. До тех пор, пока нам не причиняют ущерба, мы не причиним вреда. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу на открытии ряда объектов в южной провинции Анталья.

Комментируя сообщения греческих СМИ об угрозе, исходящей от турецких ракет «Тайфун», президент напомнил, что в ходе последних испытаний, ракеты данной модификации точно поразили цель на расстоянии в 561 км.

«Греческие СМИ начали с беспокойством писать о радиусе действия «Тайфуна», утверждая, что Анкара может нанести удар по Афинам. У нас нет подобной цели! Ответные шаги могут последовать лишь в случае угрозы интересам Турции», — подчеркнул политик.

​​​​​​​Глава государства привлек внимание к линейке достижений турецкого оборонпрома последних лет, причислив к ним, ударный БПЛА AKINCI и беспилотный военный самолет Kızılelma.

По его словам, современная Турция – это сильная страна, решительно отстаивающая свои интересы в регионе и на международной арене. «Наше развитие продолжается вопреки войнам и кризисам в мире», — подчеркнул он.

Президент отметил, что благодаря решительным шагам, предпринятым турецким правительством, угроза терроризма в стране сходит с повестки дня общества, а боевики бегут на юг от Турции. «Борьба с проявлениями терроризма продолжится», — заверил президент.