Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Грецию с первым за шесть лет официальным визитом. Об этом информирует телеканал TRT Haber.

В аэропорту турецкого лидера встретил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис. Это второй визит президента Турции в Афины за 70 лет.

6 декабря Эрдоган заявил, что по итогам заседания Высшего совета сотрудничества подпишет с властями Греции Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве. Заседание состоится 7 декабря в Афинах.

Летом этого года Турция и Греция договорились «перезагрузить» двусторонние отношения и возобновить переговоры для урегулирования всех спорных вопросов, — в частности, стороны ведут многолетний спор вокруг островов в Эгейском море и кипрского вопроса.

В марте премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в последнее время в отношениях Афин с Анкарой наблюдается определенная деэскалация. По его словам, этому способствовала серия землетрясений в Турции и железнодорожная авария на севере Греции.