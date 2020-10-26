Эрдоган призвал граждан Турции не покупать французские товары

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал в понедельник граждан республики не приобретать французские товары.

«Как во Франции говорят «не покупайте турецкие товары», так же и я обращаюсь к своей нации. Не покупайте французские товары», — заявил президент во время выступления в Анкаре.

Эрдоган выступил 24 октября с утверждением, что Макрон «нуждается в лечении психических расстройств». Таким образом турецкий лидер отреагировал на высказывания лидера Франции об исламе в связи с терактом в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин, где 16 октября 18-летний исламист на почве религиозной вражды убил школьного учителя истории и географии. После случившегося Макрон предупредил, что власти Франции «развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций».

В свою очередь Эрдоган выразил мнение, что французский президент демонстрирует «неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию». Он также назвал «проявлением исламофобии» обыски в мечетях в Берлине и призвал «помнить, что каждое подобное проявление враждебности к исламу также является проявлением враждебности к Турции». По версии Эрдогана, «подобные правонарушения в отношении мусульман являются свидетельством перехода европейского фашизма на новый уровень».