Эрдоган: «Причина нынешней ситуации в Восточном Средиземноморье – тандем Греции и греческого Кипра»

Турецкая сторона выступает за справедливое, долгосрочное и устойчивое урегулирование на Кипре. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с коллегой из Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром в Анкаре.

При этом глава государства отметил, что «следует понимать, что в полувековом переговорном процессе по Кипру мы больше не можем достичь результата на основе существующих параметров».

«Причина нынешней ситуации в Восточном Средиземноморье – тандем Греции и греческого Кипра, который не прислушивался к нашим предупреждениям с 2003 года и игнорировал наши конструктивные предложения», — констатировал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, для урегулирования на Кипре одних усилий турецкой стороны недостаточно. «Очевидно, что греческая сторона не намерена принимать решения проблемы на основе равноправного партнерства с кипрско-турецким народом», -отметил он.

Президент Эрдоган сообщил также, что 15 ноября совершит визит в Турецкую Республику Северного Кипра.