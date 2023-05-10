При необходимости мы добивались демократии ценой своей жизни

Как сообщает #, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter.

По его словам, нынешняя власть столкнулась с теми же проблемами, что и политики прошлого: «Нас хотели остановить и запугать судебным решением. Нас притесняли через друзей, пытались напугать, поджигая наши улицы. 17-25 декабря народную волю хотели заполучить кадрами, которые сам Кемаль Кылыджароглу сейчас признал смонтированными. 15 июля организовали покушение посредством FETÖ. На нас натравили все террористические организации от ИГИЛ до РПК. Всеобщей целью было отнять полномочия, вручаемые народом посредством выборов».

Эрдоган отметил, что многие его соратники стали жертвами нападений террористических организаций: «Наши избирательные пункты забрасывали коктейлями Молотова, на наших братьев совершали нападения. Несмотря на десятки провокаций, мы не свернули с пути права и демократии. В отличие от некоторых мы надеялись не на нашептывания западных сил, а на анатолийские знания. Сегодня мы надеемся на дальновидность 85-миллионого народа».