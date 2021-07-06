Президент Турции Тайип Эрдоган пожелал перенесшему операцию Папе Римскому Франциску скорейшего восстановления. Как сообщает во вторник телеканал NTV, соответствующее послание президент направил в Ватикан.

«Как я узнал, ваша операция прошла успешно. От имени своей нации и от себя лично я желаю вам быстрого выздоровления, скорейшего восстановления здоровья после операции», — говорится в послании понтифику.

Как сообщил ранее во вторник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, Папа Римский Франциск восстанавливается после операции под общим наркозом на толстой кишке, результаты проведенных осмотров хорошие. Ожидается, что понтифик проведет в больнице около семи дней «при отсутствии осложнений». (ТАСС)