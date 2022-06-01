Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обратился с письмом к генеральному секретарю ООН с просьбой указывать название страны на иностранных языках как Türkiye. Об этом дипломат сообщил в социальных сетях.

«Процесс, который мы начали под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана для повышения престижа бренда нашей страны, подходит к концу. Письмом, которое я направил сегодня на имя Генерального секретаря ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как «Türkiye», — написал Чавушоглу.

Название Türkiye теперь должно использоваться на всех международных форумах и в официальных документах.