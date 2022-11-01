Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшее дни провести переговоры по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским главой Владимиром Зеленским по зерновой сделке. Об этом сообщает ТАСС.

«Наш президент намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни. Он непосредственно занимается этим вопросом [зерновой сделки]. Мы верим в возобновление сделки, это пойдет на пользу всем», — сказал Чавушоглу.

29 октября Министерство обороны России заявило о приостановке участия РФ в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора.