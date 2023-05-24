Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил всех жителей зоны февральских землетрясений за активное участие на выборах.

Как передает # со ссылкой на агентство Anadolu, об этом турецкий лидер написал в Twitter.

В публикации, политик подчеркнул, что уважает мнение каждого избирателя вне зависимости от политических взглядов.

Глава государства заверил, что усилия по восстановлению зоны бедствия будут продолжены вплоть до полного улучшения ситуации на юге и юго-востоке страны: «В провинциях, пострадавших от землетрясения 6 февраля, на сегодняшний день установлено более 910 тыс. палаток, размещено 117 тыс. модульных жилых конструкций», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил, что больница Defne в южной провинции Хатай была сдана в эксплуатацию всего за 57 дней.

«За год будет построено 319 тыс. домов, а в целом планируется возвести 650 тыс. жилых построек», — сказал Эрдоган.

Политик сообщил, что первые ключи от новых квартир лишившимся домов жителям зоны бедствия передадут уже в октябре-ноябре текущего года.

Он призвал жителей зоны бедствия не верить негативным сценариям: «Государство рядом с вами!», — написал он.