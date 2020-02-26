Эрдоган отверг призыв турецкой оппозиции к переговорам с Асадом

«Глава нашей оппозиции предлагает мне встретиться с Асадом. Я с Асадом говорил раньше, но увидел, что у него нет совести. Я спросил, почему он не выдает паспорта курдам. А сейчас он нападает на наших солдат», — сказал Эрдоган, выступая перед депутатами от правящей Партии справедливости и развития.