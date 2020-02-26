Эрдоган отверг призыв турецкой оппозиции к переговорам с Асадом

Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал призыв главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу начать переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом.
«Глава нашей оппозиции предлагает мне встретиться с Асадом. Я с Асадом говорил раньше, но увидел, что у него нет совести. Я спросил, почему он не выдает паспорта курдам. А сейчас он нападает на наших солдат», — сказал Эрдоган, выступая перед депутатами от правящей Партии справедливости и развития.
Президент также подтвердил, что Турция намерена оттеснить сирийские войска от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, если они не отступят до конца февраля.
| 2020-02-26T17:35:29+00:00 26 февраля 2020, 18:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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