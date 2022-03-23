Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в столицу Бельгии Брюссель для участия в экстренном саммите лидеров стран НАТО.

Как передает #, об этом сообщает TRT Haber.

Турецкого лидера сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, заместитель генерального секретаря правящей АК партии Омер Челик, глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее стран НАТО Осман Ашкын Бак, глава департамента по связам с общественностью аппарата президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрахим Калын.

Во время визита президента Турции в Брюссель планируются встречи с президентами и премьер-министрами стран членов НАТО.

На саммите НАТО будут обсуждаться вопросы по оказанию дополнительной помощи Украине, подвергнувшейся агрессии России.