Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страну не волнует отказ Соединенных Штатов продавать Анкаре истребители F-35 и реакция Вашингтона на закупку оборонных систем, передает слова турецкого лидера РИА «Новости».

Ранее США исключили Турцию из совместной программы по производству истребителей F-35 после того, как Анкара купила российские системы противоракетной обороны С-400.

«Нас не волнует, что они не дают нам F-35 или реагируют на оборонные системы, которые мы покупаем», — сказал Эрдоган, добавив, что страна способна производить любой продукт, в котором им отказали.

В октябре прошлого года Анкара обратилась к Вашингтону с просьбой купить 40 истребителей F-16 производства Lockheed Martin и почти 80 комплектующих для модернизации турецких военных самолетов.

1 июля 2022 года высокопоставленный чиновник администрации американского президента Джо Байдена заявил, что Штаты поддерживают предложение Турции о закупке истребителей F-16, несмотря на оппозицию в конгрессе.