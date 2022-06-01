Анкара ожидает от Хельсинки и Стокгольма реальных шагов по борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в среду в Анкаре, сообщает Анадолу.

Он подчеркнул, что Анкара выступает против вхождения Финляндии и Швеции в НАТО сугубо из-за поддержки этими скандинавскими странами террористических организаций.

«Как мы можем одобрить заявку государств, поддерживающих терроризм?», — вопросил Эрдоган, напомнив, что без поддержки Анкары новая волна расширения границ Альянса невозможна.

«Мы открыто заявили, что против вхождения двух страны в НАТО из-за поддержки террористов РКК и структур, связанных с этой кровавой организацией. Миссия Североатлантического альянса – обеспечение безопасности стран-участниц. В НАТО нет места поддержки терроризму», — сказал Эрдоган.

По его словам, одних заявлений Хельсинки и Стокгольма по поддержке антитеррористического курса Турции недостаточно. «Нужны реальные действия», — сказал он.

Турецкий лидер сообщил, что до сегодняшнего дня Анкаре не передано ни одного конкретного письменного документа по отказу от поддержки терроризма со стороны Финляндии и Швеции.

«Страны, отказывавшиеся продавать Турции вооружение, при этом бесплатно вооружают террористов (в Сирии). Подобная практика не пристала правовому государству. Это методы государств-террористов», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что Анкара внимательно отслеживает процессы в регионе, предотвращая любые попытки ущемления национальных интересов Турции.

«Попытки узаконивания террористов путем смены названий с PKK на PYD или YPG, ни к чему не приведут. Те, кто выступает с подобными инициативами, обманывают себя, а не Анкару», — сказал Эрдоган.