Эрдоган назвал власти Греции и Франции некомпетентными из-за ситуации в Средиземном море

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в воскресенье с утверждением о некомпетентности руководства Греции и Франции на фоне напряженности в Средиземном море.

«К нашей борьбе с терроризмом добавились угрозы нашим интересам и правам в Средиземном и Эгейском морях. Мы боремся разом со всеми угрозами и бросаем вызов нашим врагам. Знают ли народы Греции и Франции, что им грозит из-за некомпетентности их правителей?» — подчеркнул турецкий лидер на церемонии вручения дипломов военной академии сухопутных войск в Анкаре. Трансляцию вел телеканал NTV.

28 августа президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж стремится подкреплять свои заявления в отношении Турции соразмерными шагами в Восточном Средиземноморье.(ТАСС)