Турция одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО при условии, если Хельсинки и Стокгольм дадут четко знать, что они солидарны с Анкарой по вопросам безопасности, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Если Швеция и Финляндия открыто не продемонстрируют, что их позиция схожа с Турцией по основным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, то Анкара не отнесется положительно к членству этих стран в НАТО», — передает слова Эрдогана турецкий портал Gazete Duvar.

Турецкий лидер подчеркнул в заявлении, что Турция «искренне поддерживает политику открытых дверей альянса», однако результат заявки Швеции и Финляндии на членство зависит от их отношения к «жизненно важным интересам национальной безопасности» Турции.