Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается продолжить контакты со своими коллегами из РФ и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — и организовать их встречу, сообщает CNN Turk.

По итогам саммита НАТО глава Турции рассказал журналистам, что цель Турции — «свести двух лидеров вместе».

«Зеленский лично хочет, чтобы Турция взяла на себя роль посредника. Путин также придерживается позитивного подхода», — отметил Эрдоган.

Он также добавил, что независимость Украины должна оставаться главным приоритетом. По его словам, Турция приветствует переговоры между Киевом и Москвой с «осторожным оптимизмом». (Газета.Ру)