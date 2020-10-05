Эрдоган на встрече с генсеком НАТО еще раз призвал Армению покинуть оккупированные ею азербайджанские территории

Союзники по НАТО должны демонстрировать твердую солидарность с Турцией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом в Анкаре, сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на Управление по связям с общественностью АП Турции.

Как сообщается, стороны обсудили региональную проблематику с акцентом на ситуацию в Восточном Средиземноморье, Сирии и Ливии.

Комментируя обстановку в зоне нагорно-карабахского конфликта президент Эрдоган напомнил, что резолюции СБ ООН и ОБСЕ призывают Армению незамедлительно, полностью и без предварительных условий покинуть оккупированные ею азербайджанские территории.

Президент Эрдоган также заявил о поддержке Анкарой инициативы НАТО по снижению риска и предотвращению инцидентов между военными Турции и Греции в Восточном Средиземноморье.

Турецкий лидер заявил, что сотрудничество некоторых членов НАТО с террористами PKK/PYD/YPG и оказание ими покровительства террористической организации FETÖ наносит урон союзнической солидарности в рамках альянса.

Глава государства отметил, что Турция «в одиночку ведет борьбу с миграционным кризисом ради безопасности всего региона и Европы».

Президент Эрдоган добавил, что Турция — единственный член НАТО, который занял решительную позицию и помог в процессе восстановления баланса сил в Ливии.