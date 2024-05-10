Если не случится какой-то особой, форс-мажорной ситуации (в настоящее время внутриполитическая ситуация в Армении весьма напряженная!), сегодня в Алматы состоится очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Сперва заметим, что выбор места встречи произошел вовсе не случайно. Его предложил президент Казахстана во время своего рабочего визита в Азербайджан и Армению.

Как известно, Казахстан является одним из ведущих государств постсоветского пространства. Но его значение не исчерпывается только этим. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границ, в деле взаимного признания суверенитетов и неприкосновенности границ, Баку и Ереван в первую очередь, ссылаются на Алма-Атинскую декларацию 1991 года. Поэтому еще раз заметим, что проведение встречи между первыми дипломатами именно в Алматы более чем символично.

Кроме того, Казахстан непосредственно заинтересован в скорейшем урегулировании мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, в нормализации отношений между ними, особенно, в восстановлении и открытии коммуникаций и транспортных артерий. Потому что за этим, наконец-то, последует реализация транс-каспийского коридора, о котором вот уже несколько лет говорят не только политики и дипломаты Южного Кавказа и Центральной Азии, но США и Европы, даже Китая.

Но тут необходимо отметить одно очень важное дипломатическое обстоятельство. Астана вовсе не выступает посредником в переговорах между Баку и Ереваном, она всего лишь выступила инициатором проведения встречи на своей территории, что еще раз закрепило последнее достижение азербайджанской дипломатии: как известно, Азербайджан настаивал о проведении встреч без посредников, т.е. о реализации непосредственных двухсторонних переговоров.

Первым результатом подобного формата стало возвращение четырех сел Азербайджана без какого-либо акта взаимного давления. Надо заметить, что, и страны Запада, в посредничестве которых долгое время настаивала Армения, также приветствовали последнюю договоренность между сторонами по возвращению четырех сел Азербайджану.

Теперь взоры почти всех политических аналитиков обращены на Казахстан. Ожидается, что на этой встрече будет достигнуто соглашение о мирном договоре между двумя сторонами, наконец-то, будут выяснены конкретные условия открытия Зангезурского коридора и возвращения четырех сел Азербайджана.

Но тут следует отметить, что подавляющее большинство политических аналитиков настроены не очень-то оптимистично. Конечно, потенциал для мирного процесса имеется: представители Армении, особенно, премьер – министр страны в последнее время начал выступать с заявлениями мирного характера и содержания.

Но он встречает и определенное политическое сопротивление в лице армянской реваншистской оппозиции и церкви. Конечно, они вовсе не являются главными помехами. Дело в том, что сам дипломатический процесс имеет свойственную ей инерцию.

Правительство Армении еще не уточнило свою позицию по целому ряду вопросов.

Во-первых, ему еще следует проводить очень серьезную законодательную реформу. Без последней подписание мирного договора не будет иметь смысла, т.к. соответствующий мирный договор не будет иметь прочную законодательную базу.

Нет окончательной ясности и в Зангезурском вопросе: границы Армении в настоящее время охраняются российскими пограничниками, железная дорога страны находится в ведении российской стороны, но, несмотря на все это, Армения претендует контролировать будущий Зангезурский коридор самостоятельно или же с участием своих западных партнеров.

В последнее время, согласно некоторым новым информациям, в этом вопросе Баку объявил о своих новых уступках. Речь идет об упрощенном режиме передвижении азербайджанских пассажиров и грузов по названному коридору.

Даже и это не все. Баку заявил, что в случае, если не будет достигнуто согласие по Зангезурскому коридору, Азербайджан не будет оказывать какое-либо давление на Армению, как это упорно тиражируют некоторые источники в Ереване и за рубежом – нет, в этом случае, Азербайджан всего лишь выберет параллельный иранский маршрут…