На фоне последнего обострения на армяно-азербайджанской условной границе пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян выступила с заявлением, в котором предложила Азербайджану ускорить процесс делимитации на основе пражских договоренностей.

«Напоминаем, что 6 октября 2022 года в Праге Азербайджан и Армения письменно договорились, что на основе Алма-Атинской декларации 1991 года они признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, и что эта декларация станет политической основой процесса демаркации», — отметила Бадалян.

По ее словам, Армения предлагает Азербайджану ускорить процесс делимитации границы на основе этого соглашения и подтверждает свою готовность к этому.

При этом здесь следует отметить, что Алма-Атинская декларация от 1991 года, на которую ссылается армянская сторона, была ратифицирована парламентом Армении с оговоркой о том, что Карабах не фиксируется в составе Азербайджана.

Согласно этой оговорке, СНГ будет открыт для присоединения не только для бывших советских республик, но и бывших автономий СССР, которые еще до Декларации о прекращении существования Советского Союза (26 декабря 1991 года) провели всенародные референдумы о независимости. Так, второй абзац 13-й статьи после слов «открыт для всех стран СССР» был дополнен следующим образом: «в том числе, для бывших автономных образований СССР, которые до принятия декларации Верховного Совета Советского Союза «О прекращении существования СССР» провели всенародный референдум о провозглашении независимости, и на основе этого высший исполнительный орган властей автономного образования обратился в СНГ с просьбой о принятии в его состав».

Армянские эксперты, ссылаясь на то, что Алма-Атинская декларация была принята 21 декабря 1991 года, а «референдум о независимости НКР» состоялся 10 декабря, заявляют о том, что к тому времени Карабах «уже не был в составе Азербайджана».

Таким образом парламент Армении ратифицировал Алма-Атинскую декларацию, заложив в документ посыл, что «Карабах может присоединиться к СНГ в качестве независимого государства». Из этого выходит, что Армения подтвердила территориальную целостность Азербайджана без Карабаха. Иными словами, не существует какого-либо юридического документа, в котором Армения признает Карабах как составную часть Азербайджана.

С другой стороны, «референдум о независимости НКР» был проведен незаконно с учетом того, что в законе «О выходе из состава СССР» нет ни одного пункта, дававшего право автономной области на самостоятельное проведение референдума.

Помимо этого, в тот период самой Нагорно-Карабахской Автономной Области (НКАО) как автономного образования уже не существовало. Законом Азербайджанской Республики от 26 ноября 1991 года в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики и Конституционным актом о государственной независимости НКАО была упразднена. Следовательно, на эту территорию Азербайджанской Республики уже не распространялись положения закона «О выходе из состава СССР».

Но загвоздка заключается в том, что армянская сторона не озвучивает вышеприведенные факты, всего лишь заявляя, что Ереван и Баку взаимно признали территориальную целостность друг друга, подписав Алма-Атинскую декларацию, и, соответственно, Армения считает Карабах частью Азербайджана.

Лишь только исключив вышеприведенную оговорку Армения может утверждать, что она, присоединившись к СНГ и подписав Алма-Атинскую декларацию в 1991 году, признала территориальную целостность и нерушимость границ Азербайджанской Республики, в пределах которых находится Карабахский регион. Без этого выдвинутое Арменией предложение по ускорению процесса делимитации на основе пражских договоренностей выглядит лишенным здравой логики.