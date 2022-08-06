Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ведущие страны мира заинтересованы в сотрудничестве с Анкарой в сфере беспилотников. Об этом турецкий лидер сказал на церемонии открытия «научной долины» в пригороде Стамбула Коджаэли, которую транслировал телеканал TRT.

«Вчера мы говорили с Владимиром Путиным в Сочи. Ранее говорили в Тегеране. В мире есть суперсилы, которые хотят войти с совместными инвестициями с нами в этой области», — отметил он.

Подробностей переговоров с российским президентом в сфере беспилотников глава Турции не привел.