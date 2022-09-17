Журналисты сопровождавшие Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде поинтересовались известной фотографией, на которой в неформальной обстановке общаются лидеры стран-участниц мероприятия.

«Ильхам Алиев уступил мне свое место, а сам сел рядом. Ввиду того, что многие участники владели русским языком, переводчик переводил наши слова на русский. Думается, что наше общение понравилась всем участникам разговора. Это был хороший момент», — рассказал президент. (Агентство Анадолу)