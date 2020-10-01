Эрдоган: «Игнорирование оккупации Нагорного Карабаха — двуличие»

Турецкий народ и его парламент во все времена поддерживали и являлись источником надежды справедливой борьбы дружественных народов: от Кипра до Азербайджана, от Балкан до севера Африки.

Об этом, по сообщению Агентства Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг на открытии осенней сессии турецкого парламента.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара и сегодня поддерживает Азербайджан в справедливой борьбе за освобождение оккупированных земель.

По его словам, бои, начавшиеся с армянских обстрелов мирных сел Азербайджана, вновь подтвердили, что сколь взрывоопасным является кавказский регион.

«Условие долгосрочного мира на Кавказе – освобождение каждого клочка оккупированных земель Азербайджана. Турция воспринимает Азербайджан с призмы принципа «одна нация и два государства». Мы продолжим оказывать посильную поддержку азербайджанским братьям», — пообещал он.

Эрдоган призвал власти Армении отказаться от потока лжи и дезинформации в отношении Турции.

«Оккупанты должны покинуть земли Азербайджана. Настал час урегулирования», — сказал глава государства.

Президент Турции подчеркнул далее, что страны, игнорирующие оккупацию Нагорного Карабаха, двуличны.

Глава государства раскритиковал позицию стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Продолжающиеся призывы сопредседателей к прекращению огня неприемлемы. Решение проблемы придет вслед за выводом ВС Армении с территории Азербайджана. Наши братья в Азербайджане вынуждены сегодня сами решать свою проблему. Для нас неважны призывы стран, игнорирующих факт оккупации», — продолжил президент.

Турецкий лидер предупредил страны, поддерживающие «государство-бандита» в лице Армении, что они несут ответственность перед совестью человечества.