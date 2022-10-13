Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели в четверг двустороннюю встречу в Астане.

Переговоры прошли на полях VI Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в закрытом для прессы режиме.

Владимир Путин считает, что страны, получающие украинское зерно по стамбульской сделке, должны быть благодарны турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Благодаря вашим усилиям, господин президент, мы реализуем сделку, связанную с вывозом украинского зерна на внешние рынки. Думаю, что те страны, которые получают этот продукт, должны вам быть благодарны за это», — сказал он, открывая встречу.

Путин также отметил свои регулярные контакты с Эрдоганом, несмотря на санитарные и политические ограничения.

«Мы с вами, несмотря на все сложности, связанные с санитарными и политическими ограничениями, тем не менее, находим возможность регулярно встречаться и общаться. Это дает хорошие результаты», — отметил он на переговорах в четверг.