Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что рад возможности переговорить с ним, так как накопилось много вопросов для обсуждения как двустороннего характера, так и регионального, передает ТАСС.

«Очень рад вас видеть и иметь возможность переговорить на полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких, двусторонних, региональных, международных. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча с вами… будет полезной и содержательной. Рад вас видеть», — сказал Путин в начале встречи.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рад партнерству и диалогу, которые существуют между Россией и Арменией, и назвал страны братскими.

«У нас всегда очень насыщенная повестка. Я уверен, сегодняшняя тоже, это очевидно. Очень рад тому партнерству и диалогу, которые между нами сложились… наш личный диалог, и конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами», — сказал Пашинян на встрече.

Встреча прошла в формате тет-а-тет.

Напомним, что лидеры РФ и Армении встретились на полях саммита ШОС в Китае.

Кроме того Пашинян и Путин еще пообщались «на ногах» во время банкета в честь гостей саммита.