Министры иностранных дел Германии и Украины Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба встретились в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.

Как сообщает #, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, на встрече обсуждались итоги саммита для Европы.

«Я приветствовал создание Совета Украина-НАТО как инструмента интеграции и увеличение практической помощи за счет отмены МАР (Плана действий по членству). Я также отметил отсутствие определенности относительно приглашения Украины в НАТО. Мы продолжаем работу с союзниками для восполнения этого пробела», — отметил Кулеба.