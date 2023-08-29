Переговоры президентов Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина состоятся 4 сентября в Сочи, передал телеканал Habertürk со ссылкой на источники.

«При ситуации, когда господин Путин не смог приехать в Турцию, в РФ поедет наш господин президент. Президент Эрдоган 4 сентября посетит с визитом Сочи», — информирует телеканал.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган и глава России Владимир Путин могут обсудить на предстоящих переговорах в Сочи новую формулу по зерновой сделке, выработанную Анкарой.