Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, — говорится в сообщении. — Дана позитивная оценка работе совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий».

«Президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объеме договоренностей, закрепленных в заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», — добавили в Кремле.

Путин и Эрдоган также подтвердили «обоюдную готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона».