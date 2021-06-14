В Брюсселе на полях саммита НАТО состоялись турецко-американские переговоры на высшем уровне.

Первая личная встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и американского лидера Джо Байдена продлилась около 45-50 минут. Как сообщает Агентство Анадолу, стороны перешли к переговорам в составе делегаций.

Критически важные, как их называет турецкая пресса, переговоры начались с часовым опозданием, однако это было связано с графиком работы саммита НАТО, в котором участвовали оба лидера.

Президент Турции ранее сообщил, что в ходе встречи с американским лидером планирует обсудить тему участия Анкары в программе создания самолетов пятого поколения F-35.

Эрдоган также выразил сожаление в связи с позицией новой администрации США по событиям 1915 года в Османской империи.

В то же время представители Белого дома сообщили, что Байден на встрече с Эрдоганом поднимет темы Афганистана, Сирии и Ливии, а также поставок ЗРК С-400 в Турцию.