Замглавы МИД КНДР Пак Мён Хо и его коллега из КНР Сунь Вэйдун встретились накануне в Пекине с целью обсудить наращивание стратегических отношений двух стран, сообщает в субботу агентство ЦТАК.

«На переговорах стороны обменялись мнениями об укреплении двусторонних связей в 2024 году, когда КНДР и КНР отметят 75-летие установления дипломатических отношений. Также обсуждали вопросы, представляющие интерес для обеих сторон, и тему усиления стратегического сотрудничества стран в будущем», — отмечает ЦТАК.

В свою очередь южнокорейское агентство Yonhap поясняет, что речь идет о редком визите представителя северокорейских властей в Китай в период, который последовал за закрытием КНДР границы в 2020 году из-за угрозы COVID-19.