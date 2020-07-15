Эрдоган договорился с Трампом по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись мнениями по двусторонним вопросам и ситуации в регионе, в том числе по ливийскому кризису.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве для достижения уровня товарооборота между странами в 100 млрд. долларов США, а также для обеспечения постоянной стабильности в Ливии», — отмечается в заявлении.