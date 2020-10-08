Эрдоган: Армения терпит поражение и пытается обвинить в этом Анкару

Армения терпит сокрушительное поражение на поле боя и поэтому пытается сформировать мнение об участии Турции в военных действиях. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью англоязычной катарской газете The Peninsula.

По его словам, нападки в адрес Анкары – показатель безысходности и тупика, в котором находится сегодня Ереван.

«Армения почти 30 лет держит под оккупацией часть земель Азербайджана, на которых осуществляла массовые преступления. Международное сообщество десятки лет игнорировало этот факт, что создало почву для новых провокаций в отношении Азербайджана. В ответ Баку принял решение начать операцию по освобождению исторических земель. Сегодня Азербайджан шаг за шагом освобождает земли, захваченных армянами путем бандитизма», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Турция находится на стороне правого и готова при необходимости использовать все ресурсы для поддержки братьев в Азербайджане.

При этом Эрдоган отметил, что государства, выступавшие в качестве посредников в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, обрекли нагорно-карабахский проблему на безвыходность.

Для долгосрочного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта должны быть выполнены четыре резолюции СБ ООН и учтены нормы международного права, подчеркнул президент.

«Армения пытается расширить рамки конфликта, сформировать основу для крупномасштабного конфликта. Международное сообщество должно наконец осознать реалии и отказаться от политики двойных стандартов. Призываю мировое сообщество предпринять шаги по освобождению оккупированных Арменией земель Азербайджана», — сказал Эрдоган.