Эпидемия коронавируса негативно отразится на мясной промышленности страны

Мясо является одним из самых востребованных продуктов питания, потому граждан не может не волновать вопрос, скажется ли эпидемия коронавируса на объемах производства мяса и на его стоимости.

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов заявил #, что распространение коронавируса отрицательно сказывается на всех сферах, и сельскохозяйственная не исключение. По его словам, сейчас граждан просят оставаться дома, к тому же запрещено выходить на улицу тем, кто старше 65 лет, многие боятся выходить на работу из-за угрозы заболеть. А ведь в сельском хозяйстве задействовано немало пожилых людей. Все это будет способствовать снижению производства сельхозпродукции, в том числе мяса, и повышению себестоимости данного товара, а значит и росту цен на эту продукцию. Кстати, как говорит специалист, повышение цен на мясо на мировом рынке наблюдается уже несколько месяцев.

«Производство мяса — это не только содержание поголовья скота, но и процесс кормления, лечения, а с поставкой лекарств и комбикорма в нынешней ситуации могут возникнуть сложности», – говорит он.

Что касается спроса на мясо, то покупателей может стать гораздо меньше из-за снижения покупательной способности населения, ведь сейчас многие остались без доходов.

Возвращаясь к продуктивности мясной индустрии, В.Магеррамов отметил, что наша страна и в благополучное время производила мясо в недостаточном количестве. Он подчеркнул, что этот вопрос необходимо, наконец, решить и развивать собственное мясное производство, а не зависеть от импорта.

Согласно статистике, за первые два месяца этого года Азербайджан импортировал 7886,80 тонны мяса на 14,147 млн долларов США. Это на 1254,1 тонны (13,72%) меньше и на 1,532 млн долларов (12,14%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но, как говорит В.Магеррамов, не стоит обманываться, считая, что производство мяса в стране растет.

«Если проанализировать данные, то можно увидеть, что увеличилась стоимость импортируемого мяса, а также импорт скота. В этом году в страну было завезено скота на сумму 9,2 млн долларов, а в прошлом году за аналогичный период – на 5,7 млн долларов. В основном завезенные животные идут на убой. То есть их оформляют как скот, а тут забивают, при этом называя данный процесс местным производством мяса. Происходит подмена понятий, манипуляция терминами», – отмечает он.

Скот, как говорит эксперт, завозят в основном из Украины, России и Грузии. Причем была информация, что грузины покупали скот в Армении и перепродавали его в Азербайджан.

К тому же, по сравнению с прошлым годом увеличилась стоимость импортного мяса. На рост цены повлиял тот факт, что стали завозить больше говядины, нежели куриного мяса.

«Отмечу, что отечественным монополистам выгоднее завозить в страну замороженное мясо, нежели налаживать внутреннее производство. В год завозят 60 тысяч тонн замороженного мяса, тогда как раньше завозили всего 5-6 тысяч тонн. В ресторанах, кафе, объектах быстрого питания, в частности в донерных, часто используют именно замороженное мясо – оно дешевле и без костей, так что оно выгоднее и его проще готовить» – говорит эксперт.

В сфере отечественного животноводства ситуация критическая, подчеркивает В.Магеррамов. Такое положение дел во многом возникает из-за нехватки кормов. Раньше в стране было больше пастбищ, теперь немало территорий отдано под агропарки, которые себя не оправдывают.

«При желании можно было бы обеспечить сельскохозяйственных животных необходимым количеством корма. В Азербайджане достаточно воды для полива, ведь запасы этого ресурса составляют 32 млрд кубометров. Климат, по сравнению со многими другими странами, теплый, что дает нам преимущества. Если вовремя поливать траву, можно быстро получить хороший урожай. Но для этого нужно организовать своевременный полив. Надо также правильно культивировать пастбища, организовать очередь выпаса. В одной части осуществлять полив, в другой пасти скот. Но у нас ничего такого не делается. Сейчас значительно уменьшились участки с многолетними травами, а ведь помимо крупного рогатого скота, надо чем-то кормить более 8 млн поголовья мелкого рогатого скота», – отмечает он.

Производительность сена в Азербайджане снизилась на 500 тысяч тонн. Сейчас в стране, как говорит В.Магеррамов, производят менее 6 млн тонн сена. Кажется, что это большая цифра, но это не так. Одна корова потребляет в среднем 3 тонны сена в год, и страна должна производить 10 млн тонн сена, чтобы удовлетворить потребность в нем.

Почему-то меньшая по площади страна Нидерланды может обеспечить себя животноводческой продукцией, а Азербайджан нет. Как считает В.Магеррамов, это происходит потому, что в Минсельхозе на руководящих должностях нет специалистов по сельскому хозяйству.

Через пару лет, по прогнозам эксперта, будет еще хуже, если не заняться грамотным развитием животноводства прямо сейчас. Тогда мы будем закупать в других странах еще больше мяса, чем сейчас.