Эпидемиолог заявил о провале массовой вакцинации от COVID-19 в Грузии

В Грузию 13 марта прибыла партия вакцины AstraZeneca, она предназначалась для медперсонала. Вакцинация началась 15 марта. После того, как 19 марта 27-летняя медсестра скончалась от анафилактического шока, возможно, вызванного прививкой, многие врачи в стране отказались от иммунизации, и процесс вакцинации прекратили в нескольких регионах. Данные опроса, проведенного американским Национальным демократическим институтом международных отношений (NDI), свидетельствуют, что 53% жителей Грузии отказываются делать прививку от коронавируса.

«Грузия сумела достичь сравнительно лучшего показателя по распространению коронавируса, также отмечается низкое число смертельных случаев… Но так долго не может продолжаться, мы живем не в изолированном мире и стоим перед серьезной угрозой (новой волны коронавируса — ред.) по нескольким причинам. Первая — то, что в Грузии, несмотря на ввоз вакцины и продолжение ее поставок, отмечается беспрецедентная пассивность в отношении вакцины и огромный скептицизм. Фактически, массовая вакцинация не выполняется», — заявил Церцвадзе журналистам.(РИА Новости)