Рэпер Эминем требует, чтобы скандальный потенциальный кандидата в президенты США, мультимиллионер Вивек Рамасвами прекратил использовать его музыку во время предвыборной кампании.

Как сообщает The Telegraph, музыкальный лицензиар BMI, занимающийся защитой авторских прав, в письме от 23 августа сообщил Рамасвами, что больше не будет лицензировать музыку Эминема для использования во время предвыборной кампании политика от Республиканской партии.

«BMI получил сообщение от Маршалла Б.Мэтерс, III, более известного как Эминем. Он против использования кампанией Вивека Рамасвами музыкальных композиций Эминема и требует от BMI удалить все работы Эминема из соглашения», — говорится в письме.

В то же время представители предвыборной кампании Рамасвами объявили, что выполнят просьбу прекратить использование музыки Эминема.

Напомним, что Рамасвами активно пиарится на треках Эминема. Видео, на котором политик поет песню Эминема «Lose Yourself» на ярмарке штата Айова, стало вирусным в сети.