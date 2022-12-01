Все дети-сироты, доставленные в Турцию из-за войны в Украине, находятся в безопасности. Об этом сообщила первая леди Турции Эмине Эрдоган.

Супруга турецкого лидера в сопровождении министра по вопросам семьи и социальных служб Дерьи Янык посетила воспитанников одесского дома ребенка «Солнышко», эвакуированных в Анкару.

Украинских детей, лишенных родительской опеки, и оказавшихся в своей стране в сложных условиях разместили в специализированном детдоме, находящемся в подчинении Министерства по вопросам семьи и социальных служб Турции.

Эмине Эрдоган информировали о процессе реабилитации детей с особыми потребностями, младшему из которых только 10 месяцев.

Супруга турецкого президента пообщалась с каждым ребенком, подарила им игрушки. Отдельно поинтересовалась возможностью лечения 7-летнего ребенка.

Особое внимание привлек теплый диалог Эмине Эрдоган с ребенком, который рассказал ей о героях сказок. Гостья обошла помещения детского дома, пообедала вместе с детьми.

В числе визитеров детского дома находился также посол Украины в Анкаре Василий Боднар.

В беседе с агентством «Анадолу» Эмине Эрдоган напомнила, что процесс эвакуации детей в Турцию обсуждался во время бесед с супругой президента Украины Еленой Зеленской. «Конечно же никто не хочет войны. Мы против того, чтобы кто-то терял родителей или был вынужден уезжать из своей страны. Желаю, чтобы эта война как можно скорее закончилась, чтобы раны залечились, и все могли благополучно вернуться в свои дома», — пожелала Эмине Эрдоган.

Она передала привет Елене Зеленской и пообещала заботиться об украинских детях.

«К сожалению, война продолжается. Очень важно, чтобы все страны приложили усилия для ее прекращения. Ожидаем от всех вклада в установление мира», — сказала Эмине Эрдоган.