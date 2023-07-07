EMIN записал дуэт с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте, легендарном Вахтанге Кикабидзе, сообщает #.

Песня в переводе на русский язык называется «Страна цветов». Это хит, известyый уже более 40 лет и ставший абсолютно народной и любимой песней в Грузии.

Кроме того, это первая песня в репертуаре EMIN’а, исполненная на грузинском языке.

Съемки на эту песню были запланированы еще в 2022 году при участии Вахтанга Кикабидзе. Идея совместного дуэта уже давно обсуждалась между артистами:

«Когда я был подростком и жил в Америке, я часто покупал пластинки известных исполнителей, в том числе Нани Брегвадзе, Вахтанга Константиновича. Мне попалась песня «KVAVILEBIS KVEKANA», как раз в исполнении Бубы, и с тех 14-ти моих лет она запала мне в душу. С Вахтангом Кикабидзе мы очень подружились во время проведения фестивалей «ЖАРА» в Баку и долго обсуждали наше совместное исполнение этой композиции. К сожалению, он не дожил до момента записи песни. Его большой друг Сосо Абзианидзе предложил нам сделать эту потрясающую историю с легендарной Нани Брегвадзе, которая была подругой Вахтанга всю жизнь. Я очень благодарен ей за участие. Получилось тепло и душевно – эта музыка от всего сердца, в память о великом Артисте, моем многоуважаемом друге Вахтанге Константиновиче Кикабидзе», — делится EMIN.

Клип был снят в солнечном Тбилиси известным режиссером Зазой Орашвили, который работал с Тамарой Гвердцители, Вахтангом Кикабидзе и многими другими известными грузинскими и советскими исполнителями.

Для съемок выбрали одно из самых красивых и популярных мест на окраине города, сад «Гардения».

Композитор песни — Михаил Чиринашвили (Mikheil Ch irinashvili), автор слов –Бидзина Ферадзе (Bidzina Ferad ze).