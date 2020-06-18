EMIN рассказал все: о разводе, новых отношениях и третьем браке

Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) стал гостем популярного онлайн шоу российской ведущей Алены Жигаловой «Алена, блин». В интервью певец искреннее ответил на те самые вопросы, которые обсуждают сейчас буквально все: почему развелся, почему отменил «Жару», есть ли новая любовь или претендентка на его сердце?

# публикует самые интересные отрывки из ответов EMINa.

О коронавирусе:

— Я знал кое-что о симптомах, сейчас все ведь обсуждают эту тему. Утром собирался на работу, искупался, оделся, «побрызгался» одеколоном и понял, что он как пустышка, нет запаха. Я под нос, — то же самое. Позавтракал, ощутил, что все было безвкусно, и понял, что я утратил возможность чувствовать запахи. Вызвал врача, сдал анализы, и у меня подтвердился коронавирус. Повышенной температуры у меня ни разу не было. Все прошло достаточно спокойно. Просто болела спина и была ломота во всем теле. Я самоизолировался дома, две недели жил один. Пропил антибиотики, сделал КТ. Могу сказать, что сейчас я абсолютно здоров.

О самоизоляции:

— Это был новый опыт для меня. Я познакомился со своим домом, увидел новые пространства, сделал перестановку, посмотрел сериалы и провел много времени за клавишными. Было время подумать обо всем и посмотреть на все со стороны. Переставил приоритеты. Понял, что хочу еще больше времени проводить с детьми и меньше гастролировать. Сейчас у нас под сто концертов в год. Думаю, что я готов чуть-чуть подсократить этот график.

О «том самом» посте в Instagram:

— Все судят о событиях по постам в Instagram, но на самом деле мы с Аленой уже не жили вместе, когда вышел этот пост. Я написал его, чтобы никто меня не ассоциировал с человеком, который находится в браке и, возможно, ведет какой — то свободный образ жизни.

О причине развода с Аленой Гавриловой:

— Это достаточно личное. Причины называть я не буду. Расстались мы на хорошей ноте, с полным пониманием того, что у нас ребенок, и мы оба хотим быть хорошими родителями. Уверен в том, что мы с Аленой сможем наладить те отношения, которые должны быть между взрослыми людьми, когда они расстаются, но у них есть общие дети.

О том, кто принял решение о разводе и был ли брак официальным:

— Я бы не хотел подробно рассказывать о том, кто и что принял. Решение было принято и реализовано. Был ли наш брак зарегистрирован официально или нет, — это все также очень личные вопросы, которые надо оставить за кадром.

О слухах и новой любви:

— Приписывали роман с Полиной Гагариной, которая, оказывается, развелась в то же время, что и я. Поженили меня с моей подругой Юлией Барановской. Все эти имена, которые появляются в прессе, это все неправда. Отношений у меня сейчас нет ни с кем. Пишут, что брак с Аленой не получился из-за того, что ее якобы не приняла моя семья. Это – неправда! Если бы это было так, то не было бы вообще этого брака. Со стороны мамы вообще не было никаких вопросов. Со стороны папы, они, может быть, и были. Сейчас многое пишут, всем хочется узнать, что, да как. Я гарантирую: никто ничего не знает, кроме меня. Ты давно меня знаешь, и наблюдала в разных состояниях: я со всеми любезно общаюсь, могу позволить себе какой — то юмор, но я совершенно точно могу сказать, что, будучи в браке, у меня никогда не было ни с кем параллельных отношений.

О том, жалеет ли он о браке с Аленой:

— Ни в коем случае. Мы много лет провели вместе, это были счастливые годы. У нас потрясающий ребенок. К Алене я отношусь с большим уважением и теплом. У меня не осталось никакого негативного шлейфа. Никто никого не предал, не обидел, не сделал больно. Для меня это очень важный момент. Это мой второй брак, второй опыт, и могу сказать, что как и в первом, так и во втором случае у меня нет никакого сожаления и быть его не может.

Об ответном статусе Алены, в котором она написала, что «ей больно»:

— Отчасти это вопрос к ней. Но, наверное, мало приятного в том, чтобы обсуждать тему расставания со своим супругом в Интернете.

Об Афине и о том, что скажет ей в будущем о расставании с Аленой:

— Она многое взяла от мамы. Но брови у нее мои. Еще она похожа на моего старшего сына. Она очень любознательная, быстро развивается. Очень любит воду, я с ней купаюсь в бассейне. Мы покупаем много развивающихся игр. Что касается второго вопроса, то я не думал на эту тему. Но уверен, что когда этот момент наступит, ответ будет искренний, и я скажу ей, как есть. И мама ей скажет также. Ребенок в сознательном возрасте все поймет. Сейчас ребенок живет с Аленой. Мы так решили, и это правильно: она еще очень маленькая. Она приезжает ко мне каждый день.

О том, готов ли он жениться в третий раз:

— Как оптимист, я считаю, что все-таки у меня может быть удачный вариант, когда все сложится. А если что — то не складывается, я все-таки не сторонник сожительства ради брака. Считаю, что если нет любви, взаимопонимания, то и счастья не будет. А живем мы один раз, и я считаю, что если этого счастья нет, то такие отношения нужно заканчивать. Неважно сколько раз ты женился и развелся — важно, в каких отношениях ты остался с людьми, которые подарили тебе детей, любовь, тепло и частицу своей жизни. Я – однолюб. Считаю, что невозможно любить двух или нескольких женщин сразу. Если в какой — то момент я встречу человека, который соответствует тому, я нарисовал себе в голове, учитывая, что я уже поумнел и помудрел, у меня может случиться еще один брак и появятся еще дети.

О будущем фестиваля ЖАРА:

-Решение отменить фестиваль было сложным для всех. Мы перенесли его на следующий год. Были мысли спасти его в этом, — организовать маски, скафандры, измерять людям температуру, соблюдать дистанцию, ограничить количество посадочных мест и т.п. Но тогда ЖАРА потеряла бы свой драйв. И потом, очень не хотелось, чтобы фестиваль ассоциировался с новым всплеском заболевших.

Из хороших новостей — у нас появился еще один год для подготовки. Сейчас я веду на территории Sea Breeze большую стройку, и за год постараюсь сделать так, чтобы большинство наших гостей могли оставаться на время фестиваля прямо здесь. Строим новые отели, пляжи. Фестиваль за 4 года обрел статус, своего зрителя, доверие со стороны артистов. И я хочу все это приумножить.