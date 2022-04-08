Народный артист Азербайджана, организатор популярного музыкального фестиваля ЖАРА EMIN сегодня прояснил ситуацию вокруг фестиваля ЖАРА, который должен был пройти в Баку после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией.

Как сообщает #, на своей странице в соцсети Instagram EMIN написал:

«Друзья! В связи со сложившейся в мире ситуацией, мы вынуждены объявить о том, что фестиваль ЖАРА в этом году в Баку не состоится. Но учитывая то, что Sea Breeze Resort был и остается излюбленным местом бакинцев и гостей города Баку, мы сделаем все возможное для того, чтобы не разочаровать наших гостей. Следите за новостями в ближайшее время».

Таким образом, певец ответил на многочисленные вопросы своих фанатов о судьбе фестиваля ЖАРА, ведь после того, как на днях был анонсирован международный музыкальный фестиваль Sea Breeze Summer Fest, заявленный на дату фестиваля ЖАРА, поклонники не могли понять суть происходящего.

Тем временем, билеты на Sea Breeze Summer Fest уже поступили в продажу.

Бакинцев и гостей столицы ждут 5 дней масштабной музыкальной программы, более 150 артистов, оригинальные номера и яркое шоу.

На сцене фестиваля выступят популярные российские артисты, среди которых — Баста, Jah Khalib, Zivert, HammAli & Navai, Jony, Artik & Asti.

Все дни на сцене поклонников будет радовать своим выступлением и сам EMIN.

В рамках международного дня (International day) на фестивале выступят артисты из дальнего зарубежья — Minelli, Morandi, Outlandish. Хедлайнером международного дня станет звезда турецкой эстрады Кенан Догулу.

Помимо всего этого, публику ждут грандиозные гала-вечера с участием самых Niletto, Клавы Кока, Мари Краймбрери, Мота и многих других звезд российской эстрады.