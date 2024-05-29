Премьер Армении Никол Пашинян прокомментировал вчерашний инцидент у Сардарапата, когда полиция попыталась не пропустить Католикоса Всех армян к мемориалу.

Как передает # со ссылкой на Спутник Армения, по словам премьера, вчера католикос подъехал к месту проведения протокольных мероприятий. Глава ААЦ не был приглашен, к тому же в правительстве и не знали, что он ожидает приглашения.