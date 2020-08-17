EMIN открывает в Sea Breeze бесплатный пляж со всеми удобствами и комфортом!

Народный артист Азербайджана, певец, композитор и бизнесмен Эмин Агаларов (EMIN) откроет бесплатный пляж в Sea Breeze.

Как сообщает #, об этом он сообщил на своей странице в соцести Instagram, отвечая на комментарий своей подписчицы по имени Лейла Салимова, которая написала артисту:

«Sea Breeze — это пляж моего детства, на который мы с дачи могли идти пешком. К сожалению, теперь он платный, правда, очень красивый и комфортный, но каждый день с дачи туда не сходишь. Было бы очень хорошо, если бы вы сохранили маленькое местечко для местных дачников, для которых этот пляж всегда был излюбленным местом».

Ответ EMINa порадовал не только автора комментария, но и всех остальных бакинцев:

«Обязательно! И уже к следующему лету мы это организуем. В Sea Breeze будет чистый, бесплатный пляж со всеми удобствами», — написал он.

Зона отдыха Sea Breeze в Нардаране сегодня может похвастаться самой продолжительной береговой линией, вдоль которой расположился один из самых просторных, современных и комфортабельных пляжей Баку. Даже в условиях карантина, вызванного пандемией Covid-19, пляж способен вместить 3000 человек, что является абсолютным рекордом по сравнению с другими пляжами Апшерона.

В настоящее время на территории Sea Breeze идет грандиозное строительство, о чем EMIN подробно рассказал своим подписчикам, устроив экскурсию по новому Нардарану:

«Меня часто спрашивают: «Что такое Sea Breeze». Если совсем коротко: Sea Breeze – это стиль жизни. Если чуть подробнее – это стиль современный, уверенный, местами даже дерзкий. Это уют и надежность. Это место, которое уже сегодня сотни резидентов назвали своим домом. Это место с развитой и всё более развивающейся инфраструктурой. И это только начало.

А совсем подробно обо всем я рассказал в этом видео. Постарался кратко, но ёмко раскрыть наши планы. Почти все планы. И поверьте, я действительно сам контролирую буквально все этапы – стройки, озеленение территории, развитие инфраструктуры. Мне очень приятно, что с каждым годом все больше людей приобретают недвижимость именно в Sea Breeze. Это и мой Дом. Дом в моем городе. И мне очень хочется, чтобы мы с вами стали добрыми соседями. В нашем общем доме. В Sea Breeze», — написал артист, заключив свой статус слоганом:

Let’s make Sea Breeze great again!

Напомним, что в новом году в столице Азербайджана по инициативе Эмина Агаларова также ожидается открытие социального кафе для пожилых людей «Добродомик». Подобные заведения уже имеются в Москве и Санкт-Петербурге и пользуются большой популярностью среди пенсионеров и малоимущих людей старшего возраста, которые могут получить в кафе вкусный обед – совершенно безвозмездно!

На открытие «Добродомика» в Москве EMIN заявил о том, что он намерен открыть кафе и в своем родном городе Баку.