«В общеобразовательных учреждениях ограничены места в русском секторе. У нас около 14 тысяч мест, и если будет 18 тысяч заявок, то автоматически 4 тысячи школьников останутся в стороне».

Как передает АПА, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев. По его словам, преподавание в азербайджанском образовании ведется на азербайджанском языке, и это не является нарушением чьих-либо конституционных прав:

«Если человек, проживший в Азербайджане 6 лет, не понимает азербайджанского языка, вопрос нужно задавать не мне, а родителям. Проживший 6 лет в стране должен знать азербайджанский язык».

Коснувшись вопроса о том, что детям, не владеющим азербайджанским языком, не найдется места в русском секторе, министр сказал, что увеличение количества мест в русском секторе невозможно:

«Если количество учеников в классах увеличится, то пойдут жалобы. Сохранение качества образования в русском секторе — самая большая проблема для нас сегодня. Потому что нет необходимого количества учителей. Вакансий достаточно, но мы не можем найти необходимое количество кандидатов».