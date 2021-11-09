Народные артисты Азербайджана EMIN и Айгюн Кязимова представили дуэтную композицию «Азербайджан».

Как сообщает #, песня была презентована на официальном YouTube-канале Айг юн Кязимовой и появилась на всех цифровых платформах певицы.

Композиция «Азербайджан», сочинённая Брендоном Стоуном и Сашой Коноваловым — не новая, в сольном исполнении самого Эмина она увидела свет три года назад, 28 мая 2018 года: трогательное признание артиста в любви к родному краю было приурочено к 100-летию основания Азербайджанской Демократической Республики.

Но сегодня благодаря голосу Айгюн Кязимовой песня заиграла новыми красками, а будучи приуроченной к 9 ноября, когда в Азербайджане ежегодно отмечается День государственного флага, обрела и новую символику. Плюс – песня теперь звучит в формате Dolby Atmos.

«Песня «Азербайджан» покорила меня сразу, – рассказывает Айгюн Кязимова, – ее простые слова доходят до самого сердца, и ни один человек, в жилах которого течет азербайджанская кровь, не может оставаться равнодушным. В ней вся любовь Эмина к своей Родине – любовь человека, способного любить не только словом, но и делом…

Услышала песню – и моя душа сразу захотела ее исполнить, и я очень благодарна Эмину за доверие и поддержку… Мы не случайно презентовали «Азербайджан» в День государственного флага – в самые трудные и важные дни мы сплотились под этим флагом, и испытываем гордость, когда звучит наш гимн, когда поднимается флаг Азербайджана. А поводов для гордости сегодня у нас немало! Нашим творческим союзом мы очень хотели порадовать азербайджанцев всего мира в этот замечательный праздник», — сказала певица.

Отметим, что дуэт с EMİN-ом не единственный сюрприз от Айгюн Кязимовой: как сообщили # в пресс-службе артистки, песня «Азербайджан» украсит новый русскоязычный альбом Айгюн Кязимовой «Я в нирване», который в ближайшем будущем появится на всех цифровых платформах.

Дуэт EMINа и Айгюн Кязимовой можно послушать здесь:

https://youtu.be/cgQ-FN30dy4