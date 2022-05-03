Охранник Джонни Деппа Старлинг Дженкинс подтвердил под присягой, что Эмбер Херд испачкала кровать актера фекалиями. Свидетель заявил, что в разговоре с ним актриса назвала этот поступок «ужасным розыгрышем». Об этом сообщает портал People.

По словам Дженкинса, инцидент произошел 21 апреля 2016 года, когда Херд ночевала в квартире одна. На следующее утро актриса уехала, а домработница обнаружила фекалии на той стороне кровати, где обычно спал Депп.

«Моей первоначальной реакцией на это был смех, — свидетельствовал Депп ранее. — Это было так открыто, странно и гротескно, что я мог только смеяться».

Актриса утверждала, что фекалии принадлежали ее двум собакам, но Депп назвал это объяснение неубедительным. По словам актера, испражнения йоркширских терьеров выглядят иначе. (gazeta.ru)