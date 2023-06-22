Азербайджанский ультрамарафонец Эльмир Аскеров побил очередной рекорд — в австрийском городе Штубай на чемпионате мира по горному бегу и трейлу спортсмену за 4 дня удались три забега – на 7 км, 45 км и 13,7 км. Аскеров смог успешно завершить все три забега, войдя в историю соревнования.

В интервью # Эльмир Аскеров рассказал, что он уже во второй раз представлял Азербайджан в чемпионате мира по горному бегу и трейлу:

«Я был единственным представителем Азербайджана, поэтому испытывал очень большую ответственность. Кроме того, я взвалил на себя большой груз — до меня еще никто в мире не бегал более 2 забегов в двух разных дисциплинах. Горный бег и трейл отличаются друг от друга. Целью было финишировать и не оказаться последним. И я успешно справился с этими задачами», — отметил Аскеров.

По его словам до старта ему пришлось преодолеть немало трудностей и решить ряд проблем:

«Но форма сборной обязывалв не сходить с дистанции и финишировать. Цель участия в соревнованиях такого уровня — достойно представить свою Родину. Моя личная цель — сдвигать границы физических и моральных возможностей, своим примером показывать, что нет ничего невозможного. Надо мечтать и идти к своей мечте! И все получится», — говорит атлет.

Он также отметил, что гонка выдалась не простой для участников и не совсем благоприятной по погодным условиям.

Эльмир Аскеров выразил благодарность Федерации атлетики Азербайджана за оценку его достижений.