Фотограф Эльмар Мустафазаде представил бакинцам работы, посвященные родному и любимому Баку, а точнее – его изюминкам – старым уютным дворикам (мяхля) и колоритным жителям этих самых дворов. Для своей выставки признанный профессионал и один из самых модных в стране фотографов придумал очень демократичный формат: недолго думая, а может, как раз и наоборот, Эльмар просто взял и развесил всю экспозицию под названием Məhlə… на обычную бельевую веревку, и закрепил прищепками. Выставка прошла на open air площадке Аrt Tower Gallery и в рамках Международного Бакинского фестиваля стрит-фотографии (BSPF), организованного YARAT.

По итогам выставки мы поговорили с Эльмаром Мустафазаде о фотографии, представленным снимкам и Карабахе. Эльмар – один из немногих счастливчиков, который после деоккупации посетил все освобожденные территории Нагорного Карабаха:

— Очень необычная выставка, интересная форма подачи. Как пришла такая оригинальная идея?

— Я очень давно хотел провести выставку в формате open air, чтобы все было без пафоса, без зала, без приема… Просто небо, солнце, и теплые люди вокруг. Чтобы любой заинтересованный прохожий мог остановиться и поразмышлять, или просто оценить мой труд. Концепцию придумал я сам. В качестве «изюминки» решил разбавить атмосферу чаепитием из самовара, фотосессией в кепках «аэродром», мобильной студией для печати фотографий, благодаря которой любой понравившийся кадр можно было сразу же напечатать, абсолютно бесплатно. На память. Еще были теспех и музыка Рашида Бейбутова. Словом все, чтобы окунуться в атмосферу настоящего бакинского «мяхля».

— Еще был щедро накрытый сладкий стол. Кто все это приготовил?

— Это все была домашняя выпечка, очень вкусная, судя по отзывам друзей. Спасибо за этот стол украинской диаспоре в Азербайджане в лице Лидии Шестак – Алиевой, которая предложила приготовить сладости к чаю. Это были и славянские угощения, и наши традиционные азербайджанские, всеми любимые шекербура и пахлава.

— Какой период вы показали в работах?

— На выставке были представлены разные периоды жизни Баку – начиная с 2009 года, когда я только я начинал свой путь в мир фотографии и повсюду носил с собой маленькую пленочную камеру. Обожал прогуливаться по бакинским дворикам и снимать все, что привлекало мое внимание. То есть, все начиналось как хобби, перерастая затем в своего рода отдушину, когда я, уже будучи профессиональным фотографом, все также предпочитал прогулки по «мяхля», но уже как отдых от коммерческих съемок. Я выходил на улицу и просто разговаривал с героями своих сюжетов, общался, собирал интересные истории, снимал эмоции людей. Я улыбался, смеялся, плакал и переживал вместе с ними. И все это нашло отражение в работах, представленных на выставке.

— Расскажите про Карабах, ведь вы – тот счастливчик, который уже побывал во всех освобожденных локациях…

— Вы задаете мне этот вопрос, а у меня мурашки по коже (демонстрирует, Авт.). Каждый раз, когда я вспоминаю эти съемки, я моментально возвращаюсь в Карабах… Понимаю, что каждый сантиметр этой священной земли дорог каждому и нас. Я начал съемки с красивейшего города Шуша. Это было незабываемо!

В рамках специального проекта Фонда Гейдара Алиева мы с некоторыми другими фотографами искали объекты культурного наследия Азербайджана – и разрушенные, и те, которые остались, в том числе частично. У нас был большой список, из которого практически 60 процентов нам удалось отыскать. Считаю, что это достаточно много. Некоторые места удавалось найти не без помощи добрых людей. Никогда не забуду, как я позвонил из Карабаха в Германию, чтобы у сына одного из вынужденных переселенцев, узнать, где находилась одна из мечетей в их родном селе. И, представляете, он помог! Вспомнил и указал нам верный путь! Это было волшебно!

— Волнение было?

— Моментами было очень волнительно, моментами – нервно. В любой момент нас могла подстерегать опасность в виде мин, которые армяне оставили по всей территории. Но один огромный плюс – на протяжении всего нашего пути следования с нами рядом находились замечательные люди. Это были военные, полицейские, простые люди, которые помогали нам с информацией. Наша команда состояла из трех фотографов и одного видеографа. В поисках поставленной перед нами цели мы объездили весь Карабах, посетили все освобожденные районы и села.

— Что произвело на вас самое сильное впечатление?

— Агдам. Каким он был, мы можем судить по старым фотографиям. Армяне полностью разрушили наш город, превратили его в пустырь. Таким же предстал передо мной и Зангилан. До глубины души меня тронуло то, что абсолютно все мечети, которые я обнаруживал на своем пути, армяне превратили в места, где содержали домашний скот и птиц. Я никогда не смогу понять, какими мыслями и идеями живут люди, способные на такое! О какой человечности и толерантности могут говорить армяне, совершившие столь гнусные деяния? Такого, пожалуй, не увидишь нигде в мире. В Азербайджане не тронута ни одна армянская церковь. Одна из них находится в самом центре Баку, и это – общеизвестный факт. Не было ни одного случая, чтобы кто-то даже из обычных прохожих попытался как — то осквернить этот храм.

— С каким чувством вы покидали Карабах?

— С чувством, что не хочу уезжать. Особенно меня поразил Лачин. Ближе к границе, за лачинским коридором природа имеет необыкновенную красоту. Воздух там наполнен ароматами цветов. Было такое ощущение, будто я стою посреди магазина по продаже лучшего парфюма…

И когда поздно ночью, мы въехали в Баку, и я увидел наши любимые огни, высотки, и всю красоту ночной столицы, в голове у меня была лишь одна мысль – хочу обратно…