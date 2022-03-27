Королева Великобритании Елизавета II приобрела багги для гольфа стоимостью £62 000, чтобы передвигаться по Виндзорскому замку после проблем со здоровьем, пишет Metro.

Четырехместный автомобиль, получивший название «Queen Mobile», был построен Garia в сотрудничестве с Mercedes-Benz. Его максимальная скорость составляет 43 мили в час, а запас хода составляет 50 миль. Отмечается, что королевский транспорт оснащен динамиками Bluetooth, обогревом лобового стекла, 14-дюймовыми легкосплавными дисками, а также холодильником и развлекательным экраном.

По словам источника, такое решение является оптимальным, так как королева, которая недавно перенесла коронавирус, имеет сложности с передвижением. Сообщается, что она пребывает в инвалидной коляске, а на мероприятиях появляется с тростью.